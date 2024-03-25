“الغارديان”: الهواتف الذكية خلقت أزمة صحة عقلية في العالم

2024-03-25 22:24:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رأت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الهواتف الذكية خلقت أزمة صحة عقلية غير مسبوقة على مستوى العالم. وبينت الصحيفة أن جيل الـ”Z”، المولود بعد عام 1995، كان أول جيل في التاريخ يمُر أفراده بمرحلة البلوغ وفي جيوبهم بوابة إلى عالم بديل؛ ما أحدث أثرًأ مُدمرًا وخلق أزمة صحة عقلية غير مسبوقة. وأشارت إلى أن […]

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