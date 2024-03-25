نائب: البصرة حصلت على موازنات انفجارية اهدرت على مشاريع بائسة وفاشلة

2024-03-25 22:24:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد النائب عدي عواد، اليوم الاثنين، أن محافظة البصرة حصلت على موازنات انفجارية اهدرت على مشاريع بائسة وفاشلة. وقال عواد في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز، إننا “نحن كنواب في (اللجنة المالية) عملنا بجهد واستطعنا الحصول على موازنات انفجارية للبصرة تفوق موازنة اقليم كردستان”. وأضاف “لكن هذه الاموال هدرت وانفقت على مشاريع بائسة وفاشلة”، مؤكدا […]

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