لجنة برلمانية: الحكومة عازمة على تفعيل مشروع توطين الصناعة الدوائية

2024-03-25 22:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الصحة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، عزم الحكومة العراقية تفعيل مشروع توطين الصناعة الدوائية خلال المرحلة المقبلة، فيما بينت أهمية هذا المشروع.

وقالت عضو اللجنة سهام الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حكومة السوداني عازمة على تفعيل مشروع توطين الصناعة الدوائية خلال المرحلة المقبلة بشكل حقيقي خصوصاً ان هذا المشروع له أهمية كبيرة، جداً، خاصة من الناحية الاقتصادية".

وبينت الموسوي ان "تفعيل هذا المشروع كما مخطط له من قبل الحكومة، سوف يقلل استيراد الادوية بنسبة كبيرة جداً، وسوفر العلاجات المختلفة محلياً بنسبة تتجاوز الـ(60%) والعراق حالياً يعتمد بنسبة كبيرة جداً على استيراد العلاجات".

واشارت الى انه "نحن في لجنة الصحة داعمون وبقوة لهذا المشروع، والذي تعمل الحكومة على تطبيقه، لكنه يحتاج لوقت بسبب الإجراءات القانونية والفنية وغيرها".

وتقول الحكومة العراقية ان سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها، فيما تشير وزارة الصحة الى قدرة الصناعة المحلية على انتاج 250 نوعا اضافيا من الادوية.