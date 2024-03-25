السوداني يوجه المصارف الحكومية باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف

2024-03-25 22:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (25 آذار 2024)، توجيها الى المصارف الحكومية بشأن فائدة السلف والقروض.

وقال مصدر حكومي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "السوداني وجه المصارف الحكومية باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف".

وأضاف، أن "المصارف الحكومية اعتمدت أسلوب الفائدة المتناقصة البسيطة بدلاً من الثابتة بناءً على توجيه رئيس الوزراء".

وكان السوداني وجه في تشرين الثاني 2023، مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة.