2024-03-25 22:31:08 - المصدر: شركة Branchout Türkiye

يتمثل دليل تقلص الاقتصاد العالمي بتركيا في صفقات الدمج والاستحواذ (M&A).

Branchout

3.1

ويشير تقرير صادر عن شركةإلى أن صفقات الدمج والاستحواذ في البلاد انخفضت إلى أدنى مستوياتها في العقد الماضي، بإجمالي قيمةتريليونات من الدولارات.

أعلنت شركة إسطنبول – Branchout Türkiye الشركة الرائدة في الاستشارات المالية والاستثمارية، والتي تركز علي التخطيط الإستراتيجي وتمويل الشركات وصفقات الدمج والاستحواذ وتطوير التسويق والعلامات التجارية، عن نشر أحدث تقرير لها في الصناعة: تقرير "توقعات الدمج والاستحواذ في تركيا لعام 2023". يقدم هذا التقرير رؤيا مفصلة حول السوق التركية، مسلطًا الضوء على إمكانية تحوله إلى وجهة مهمة للاستثمار الأجنبي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي هذا العام شهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا، مما أثر في صفقات الدمج والاستحواذ لتسجل أدنى مستوياتها في العقد الماضي بإجمالي 3.1 تريليونات من الدولارات، امتازت تركيا بإتمامها 520 صفقة، مما أدي إلي وصول قيمة صفقات الدمج والاستحواذ إلي 3.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ومع تزايد عدد الصفقات التي لم يتم الكشف عنها بعد، توقعت شركة Branchout Türkiye أن إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ قد ارتفع إلى 7.9 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي. وعلى الرغم من أن عدد الصفقات كان مماثلاً للعام الماضي، إلا أن عدد صفقات المستثمرين الإستراتيجيين بلغت 248 صفقة، في حين تم تسجيل 272 صفقة للمستثمرين الماليين.

تقييمات تركيا جعلت الشركة وجهة جذابة للغاية

وقال Kürşat Doğan، مدير الإستراتيجية في شركة Branchout المتخصصة في تمويل الشركات، "نظرًا للتقييمات الحالية للسوق، فإن تركيا تقدم فرصة ذهبية للمستثمرين". "فعلى الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي، استمرت تركيا في جذب الاستثمارات خاصة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات."

يشير تقرير Branchout بشكل شامل بيئة الاندماج والاستحواذ في تركيا، متناولًا صفقات رئيسية مثل استحواذ شركة TOFAŞ على Stellantis Otomotiv، وحصة شركة Mubadala Investment في شركة Getir التركية. يتميز التقرير بتوفير تواصل متوازن بين المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يوضح آفاق الاقتصاد المتنوع في تركيا.

فعلى الرغم من التحديات القائمة، يتوقع التقرير تحسنًا في ظروف التمويل في المستقبل. وأشار Doğan قائلًا: "نتوقع أن يصبح الوصول إلى التمويل أسهل في وقت تستمر فيه التوترات الاقتصادية والسياسية وهو على الأرجح عام 2024".

تتوقع شركة Branchout الأفضل بشأن آفاق الاستثمار في تركيا خلال عام 2024

وفيما يتعلق بتغيرات السوق والآفاق المستقبلية أضاف Kürşat Doğan قائلًا: "على الرغم من التحديات العالمية، فإن الاهتمام المتزايد بتركيا وتعزيز نظام الأعمال الناشئة هما بصيصا للامل". تأثر حجم الصفقات بالأحداث مثل زلازل السادس من فبراير والانتخابات العامة، ولكن تركيا تبقى وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، إذ توفر فرصًا كبيرة وخاصة في تطوير بيئة استثمارية قوية وتعزيز التعاون التجاري."

كما علق أيضًا بشأن الصفقات المهمة قائلًا: اشترت شركة الروابي القابضة المحدودة الكويتية هذا العام 52٪ من أسهم بنك برقان مقابل 187.5 مليون دولار. أعلنت شركة Esas Holding التركية وصندوق الاستثمارات القطري عن استثمار مالي بقيمة 105 ملايين دولار في شركة Insedir. في حين اشتري البنك الإسلامي في دبي 20٪ من أسهم شركةTom Group of Companies التي تعمل في قطاع الخدمات المالية إلا أن الشركات الإماراتية كانت الأكثر استحوذًا علي الصفقات في المنطقة. من بين هذه الصفقات، اشترت شركة DP Word وهي شركة خدمات لوجستية 58٪ من أسهم الخدمات اللوجستية في شركة Evyaport، وكذلك اشترت شركة Milavous Group جميع أسهم شركة Green Energy Chemicals، واشترت شركةPropert Finder بعضًا من أسهم شركة Hepsi Emlak. كانت شركة "مبادلة للاستثمار" ومقرها الإمارات العربية المتحدة من بين المستثمرين في شراء بعض أسهم شركة خدمات التوصيل الفوري الخاصة Getir بقيمة 500 مليون دولار."

تقنية المعلومات والاتصالات تتمتع بمركزها الرائد في شركتنا

يتمتع فريق شركة Branchout Türkiye بمعرفة واسعة في مجال تمويل الشركات والإستراتيجية وإدارة الاستشارات وهو على استعداد لمساعدة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين للتخلص من تعقيدات السوق التركية. وبتركيز على النمو التعاوني والتخطيط الإستراتيجي، توفر شركة Branchout اقتراحات وتوصيات أساسية للعمل في السوق المتطور بإدراك كامل للوضع الراهن في السوق.

كما تتضمن توقعات الدمج والاستحواذ في تركيا 2023 تفاصيل الأنشطة الخاصة بالقطاعات مشيرة إلي المكانة الرائدة لقطاع التقنية والإعلام والاتصالات بـالوصول لـ 264. ويعتبر هذا التحليل الخاص بالقطاعات هامًا لفهم تحولات السوق وتحديد الفرص الجديدة داخل السوق التركية.