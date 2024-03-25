2024-03-25 22:36:09 - المصدر: منصة إيشان

استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، اليوم الإثنين، خيار إجراء الانتخابات المبكرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن “أي نائب لا يفكر بالتفريط بمنصب العضوية في البرلمان”. وقال مخيف في حديث لـ “إيشان”، إن “تحالف إدارة الدولة وضع منذ تأسيسه شروطاً كانت تتضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال فترة انسحاب كتلة كبيرة من العملية […]

ظهرت المقالة الانتخابات المبكرة “تتأرجح”.. ائتلاف المالكي يستبعدها وحديث “حتمي” عن إجرائها أولاً على Eishan.