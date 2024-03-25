2024-03-25 22:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر مطّلع، اليوم الاثنين، بأن المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي باشر عائداً الى عمله ضابطاً في وزارة الداخلية، في مديرية الأشغال، بعد إسقاط التهمة عنه. وكان الهاشمي قد اغتيل أمام منزله في شهر تموز عام 2020، بعد أن فتح أحد الأشخاص النار على الخبير الأمني ولاذ بالفرار. وتحدثت مصادر قضائية، لمنصة “إيشان”، أن […]

ظهرت المقالة بعد الإفراج عنه.. المتهم بقتل الهاشمي يباشر بعمله في وزارة الداخلية أولاً على Eishan.