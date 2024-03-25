تزويد مقاعد مدرسية لثلاث مدارس حكومية في قضاء جومان من قبل Vision Education

2024-03-25 22:44:03 - المصدر: شركة Vision Education

جومان، 25 آذار 2024 - قامت شركة Vision Education بتزويد 100 مقعد دراسي إلى ثلاث مدارس عامة في قضاء جومان التابعة لإدارة سوران المستقلة.

وتم التسليم في مراسيم رسمية حضرتها السلطات المحلية، بما في ذلك قائم مقام جومان ومدير تربية منطقة جومان، حيث قامت Vision Educationبتوصيل المواد وتسليمها رسمياً إلى إدارة المدارس.

وجاءت هذه المبادرة استجابة لطلبات المدارس ولحاجتها الملحة، بهدف خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب لتحفيزهم على مواصلة دراستهم ومساعيهم التعليمية.

وصرحت الآنسة سارا صلاح الدين مصطفى، المديرة التنفيذية لشركة Vision Education: "إن هدفنا من هذا المشروع يتجاوز مجرد ملء الصفوف الدراسية بالمقاعد، بل يتعلق الأمر بتوفير رحلة تعليمية مليئة بالذكريات التي لا تنسى وتمكين الطلاب من الحصول على بيئة دراسية مناسبة تمكنهم من خدمة وطنهم وأمتهم في المستقبل. وهنا نجدد إلتزامنا الثابت في دعم قطاع التعليم العام."

المدارس المستفيدة من هذه المبادرة هي: مدرسة بالاكي هاوري الابتدائية للبنات (تأسست عام 1999)، ومدرسة بالاكايتي الثانوية للبنين (تأسست عام 2016)، ومدرسة زينوي المسائية للبنين (تأسست عام 2003).

تضم هذه المدارس الثلاث حاليًا حوالي 377 طالباً وطالبة و55 معلمًا وموظفًا.