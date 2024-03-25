2024-03-25 23:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت ممثلية الأطباء المقيمين القدامى في السليمانية، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، تعليق عمل الاطباء بكافة القطاعات الصحية في السليمانية، احتجاجا على تأخير الرواتب.

وقالت الممثلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "كما تعلمون، لم يتم توزيع رواتب شهر فبراير لمدة 54 يومًا، بينما في عام 2023 لم نتقاض ثلاثة رواتب، ويواجه الأطباء وضعًا اقتصاديًا صعبًا في هذه المدينة ويتعرضون لمزيد من القمع، نحن كأطباء مقيمين مخضرمين قررنا تعليق العمل في كافة القطاعات الصحية في السليمانية وضواحيها والاستمرار فقط في العمل الطارئ".

وأضاف انه "لذلك قررنا غداً، ومن أجل إيصال صوتنا الاحتجاجي وموقفنا، تنظيم وقفة احتجاجية عند الساعة التاسعة صباحاً وسنقرأ بياناً للجهات المعنية".

واعلن الموظفون في عدة قطاعات ودوائر بمحافظة السليمانية، الاضراب عن العمل احتجاجا على عدم توزيع رواتبهم من قبل حكومة الإقليم، بالرغم من استلام الاموال من بغداد، في حين تبرر حكومة الإقليم ذلك بان الاموال المرسلة من بغداد لا تكفي، ولا تستطيع توزيع رواتب لفئات معينة دون غيرها.