2024-03-26 00:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطاحت القوات الامنية في محافظة المثنى، يوم الاثنين، بمشعوذ يقوم بأعمال الشعوذة والسحر للنساء والرجال، وضبطت بحوزته عدة كتب داخل منزله متخصصة بأعمال السحر.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "القوات الامنية قامت بحملة القبض على السحرة والمشعوذين وتحديد أماكنهم في قاطع المسؤولية بعدة استدراجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعده تم اخذ الموافقات القضائية".

وأضاف "تم إلقاء القبض على متهم (وتم ضبط لديه مجموعة من الأدوات التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، ومن خلال التحقيق معه أنه يقوم باعمال السحر والشعوذة، (للنساء والرجال) مقابل اخذ منهم مبالغ مالية، لإجراء عمل لهم(تسخير الجن/فتح قسمة/رد المطلقات/تزويج النساء/عقد لسان/والاعمال الروحانية الاخرى)".

وأوضح المصدر "تم أجراء أعمال سحرية لأكثر من شخص من خلال حضورهم الى دار المتهم وبيع (احجار وطلاسم) مقابل مبالغ مالية".

واشار المصدر الى انه "تم ضبط لديه عدة كتب منها كتاب شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف، كتاب خزانة الطلاسم المغربية في العلاجات الروحانية، طلاسم ومخطوطات ورقية، شموع تستخدم للسحر والشعوذة، ضمن منطقة العبيد في المثنى".