المالية النيابية: التقاعد تعمل على إنشاء تطبيق خاص بالمتقاعدين ولا زيادة في رواتبهم

2024-03-26 00:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، بأن هيئة التقاعد العامة ستعمل على إنشاء تطبيق ألكتروني خاص بالمتقاعدين ومعرفة بياناتهم وترويج معاملاتهم، مبينة أن لا زيادة في رواتب المتقاعدين إلا بقرار من مجلسي الوزراء والنواب وتخصيصات جديدة في الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين، لمناقشة الكثير من الملفات المهمة والاطلاع على خطة تأمين المستحقات المالية للمتقاعدين، إضافة إلى زيادة رأس المال لصندوق التقاعد التوفير الأموال لتغطية احتياجات المتقاعدين من المستحقات التقاعدية".

وأضاف أن "اللجنة ناقشت مع رئيس الهيئة انشاء تطبيق إلكتروني لمعرفة البيانات الخاصة بالمتقدمين للتقاعد وترويج المعاملات التقاعدية، وتم التطرق أيضاً إلى نظام الأتمتة الخاصة ببيانات المتقاعدين وأرشفة الاضابير التقاعدية إلكترونيا".

وأشار كوجر، إلى أن "اللجنة المالية النيابية ناقشت مع رئيس هيئة التقاعد ملف تعديل قانون التقاعد الموحد، بالإضافة إلى مناقشة الحوكمة الإلكترونية وأرشفة البيانات التقاعدية وفقا للبرنامج الحكومي".

وأوضح أن "هيئة التقاعد تطلب بعض وزارات الدولة تريليوني دينار كتوقيفات تقاعدية لم تحول من الوزارات إلى حساب هيئة التقاعد، ولا توجد أي زيادة برواتب المتقاعدين وأن أي زيادة في الرواتب تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ومجلس النواب واضافة تخصيص مالي في قانون الموازنة".