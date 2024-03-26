2024-03-26 00:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سمّت الهيئة الادارية لنادي غاز الشمال، يوم الاثنين، المدرب مصطفى كريم، مدربا للفريق المشارك ببطولة الدوري العراقي الممتاز.

وقال رئيس النادي وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي غاز الشمال تعاقد مع الكادر التدريبي الجديد الذي قاد أولى وحداته التدريبية مساء اليوم"، مبيناً أن "الكادر التدريبي الجديد يتألف من الكابتن مصطفى كريم مدرباً، والكابتن ياسر رعد مساعداً للمدرب، والكابتن حيدر جليل مدربا للياقة البدنية، والكابتن اسماعيل احمد مدربا لحراس المرمى".

وأضاف أن "الطاقم التدريبي سيعملون في مشوارهم على حث اللاعبين على الالتزام بتعليمات المدرب وتطبيقها للعودة إلى سلسلة النتائج الإيجابية".