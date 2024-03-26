2024-03-26 00:16:02 - المصدر: ايرث نيوز

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وكتب غوتيريش على منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر”. بدوره، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، […]

ظهرت المقالة “قرار ملزم”.. الأمم المتحدة: عدم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة أمر “لا يغتفر” أولاً على ايرث نيوز.