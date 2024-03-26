أمير العماري: سنغير أسلوب لعبنا أمام الفلبين

2024-03-26 00:16:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أمير العماري، أن منتخب أسود الرافدين سيغير أسلوب لعبه في مباراته المقبلة أمام الفلبين. وقال العماري في تصريحات نشرها الاتحاد العراقي لكرة القدم إن “أرضية ملعب ريزال التي ستحتضن مباراتنا أمام الفلبين ليست جيدة، لكن رغم ذلك نحاول التركيز للظفر بنقاط المباراة”. وأوضح أن “المنتخب الوطني سيغير […]

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