2024-03-26 00:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اقامت مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الايتام في ذي قار مأدبة افطار في مدرسة التضامن الاولى وسط حضور الداعمين والكفلاء برفقة عشرات الايتام.انتهى.

The post بالصور: مبرات التضامن لرعاية الايتام تقيم مادبة الافطار السنوية في مدينة الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.