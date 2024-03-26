2024-03-26 00:24:10 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



رأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة سير تنفيذ مشاريع وزارة النفط، وجهود الوزارة المعنيَّة بتطوير منشآت القطاع النفطي وتوسعتها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض سير التقدم في تنفيذ مشاريع وخطط الوزارة، ونسبة الإنجاز، وتطوير عمليات الاستخراج وعمليات استثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن سير العمل في مشاريع المصافي وقدرات التكرير للمنتجات النفطية.

واطلع السوداني على عرض شامل لتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية، والخطط المتبعة في توزيع المنتجات النفطية ضمن مختلف المحافظات، وكذلك متابعة تطبيقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، وضرورة عدم تحمّل المواطن أي تكاليف إضافية أو أعباء نتيجة هذا التحوّل، وجرت مناقشة أوضاع إنتاج المشتقات النفطية والمحروقات، والمضي في هدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وسد الاستهلاك المحلّي وعدم الاضطرار إلى الاستيراد.وجدّد رئيس الوزراء سابق توجيهاته بأهمية التركيز على سرعة التطوير في القطاع النفطي، بما يواكب سرعة نمو القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، ويدعم تلبية طموحات المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، ويدعم جهود تشييد البنى التحتية في مختلف المجالات. في غضون ذلك، استقبل رئيس الوزراء سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي. وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، في إطار اللجنة العراقية الأردنية المشتركة، بما يرسخ التعاون الستراتيجي البناء، ويسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الشقيقين في الازدهار والتنمية.

وتطرّق اللقاء إلى العدوان الوحشي المستمرّ ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وضرورة بذل الجهود لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى أبناء القطاع الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل تمادي سلطات الاحتلال، بارتكاب جرائمها والممارسات الدموية ضدّ الأبرياء.