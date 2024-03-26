رئيس الجمهورية: العراق يعمل على إنشاء سدين لتقنين استهلاك المياه

2024-03-26 00:24:10 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إن العراق يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الإيرانية في مجال بناء السدود، مبينا أن العمل جارٍ لإنشاء سدين للاستفادة من كميات الأمطار.

وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وجرى خلال اللقاء الحديث عن عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي وتطويرها بما يصب في مصلحة الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، أن "لقاءه مع نظيره الإيراني على هامش مؤتمر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، كان مثمرا لتبني ستراتيجيات تحقق التوازن بين أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات التي تؤثر في البيئة".

وأضاف رشيد، أن "العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب خاصة في مجال بناء السدود وإدارة المياه"، مبينا أن "العمل جارٍ لإنشاء سدين للاستفادة من كميات الأمطار وتقنين الاستهلاك في المياه".

وأشاد، "بتجربة إيران في بناء السدود ومشاريع الصرف الصحي".

من جانبه، جدد آل صادق، "موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره"، مؤكدا "حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني".

وأضاف السفير الإيراني، أن "وفدا إيرانيا سيزور العراق لإجراء مباحثات بشأن الاستفادة من المياه السطحية والأمطار وبناء السدود، بما يسهم في ترسيخ التعاون بين البلدين لمواجهة الظروف البيئية وتغيرات المناخ".