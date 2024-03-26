مؤسسة الشهداء تعلن إيقاف هدر نحو تريليون دينار بدائرة ضحايا الإرهاب في الأنبار

2024-03-26 00:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوقفت مؤسسة الشهداء، يوم الإثنين (25 آذار 2024)، هدراً مالياً بقيمة تتجاوز تريليون دينار ضمن دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، كاشفة عن أنها تدقق حالياً 22 ألف معاملة بعد إيقافها احترازياً.

وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي بتصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنَّ "اللجنة الفرعية للتعويضات في محافظة الأنبار، احتلت مركز الصدارة في عدد المستفيدين من ضحايا الإرهاب بعد أن سجّلت 56 ألفاً و732 شهيداً ومصاباً لديها، أي ما يعادل شهداء عشر محافظات، وهو ما دعا المؤسسة إلى إعادة النظر بأصول معاملات مستفيدي هذه المحافظة من خلال تشكيل لجنة لتدقيقها".

وأضاف أنَّ "ذلك أدى إلى الكشف عن أكثر من 23 ألف معاملة مزورة في دائرة التقاعد العامة والمسجل ذووها بأنهم شهداء أو مصابون، إلى جانب أنَّ أغلب شهادات الوفاة والتقارير الطبية الصادرة عن دائرة صحة الأنبار، مزورة وتعود لأشخاص فضائيين أو متورطين بعمليات إرهابية نظراً لكون أغلبها تم ترويجها عن طريق معقبين".