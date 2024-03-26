2024-03-26 01:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إيقاف نقل النفوس في عموم محافظات بدءاً من الشهر المقبل.وذكر قسم العلاقات والإعلام بالمديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من وزير الداخلية، وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، تقرر إيقاف نقل النفوس في عموم محافظات العراق بدءاً من تاريخ 2024/4/1 لأمور تنظيمية تخص الإستعداد لإجراء التعداد السكاني للبلاد ".