2024-03-26 01:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قامت محكمة تحقيق نينوى، يوم الاثنين، بتوقيف شخص ظهر بفيديو وهو يسيء للذات الالهية.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق نينوى قررت توقيف المتهم علي خالد الشرابي بعد قيامه بنشر مقاطع فديو تسيء إلى الذات الإلهية وتصنف على أنها من مقاطع المحتوى الهابط".

وظهر الشرابي في فيديو وسط الأمطار التي سقطت على الموصل وهو يعلق بالفيديو على ان الامطار بناءً على طلب من شخصية سياسية مسيحية في نينوى.