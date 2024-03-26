"ماجينا" تجول شوارع الفضل وسط بغداد لتعيد ذكريات رمضان القديمة (صور)

2024-03-26 01:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بزيهم البغدادي المعروف بالدشداشة و"الصاية" بحزامها الجلدي، يستذكر أهالي الفضل وسط العاصمة بغداد، ذكريات رمضان القديمة بأغنية "ماجينا يا ماجينا"، التي اشتهرت دائماً بتردد صداها في شوارع الحارات القديمة بعد أنتهاء الفطور، معلنة عن فرحة الأطفال بليل رمضان، وطرق أبواب بيوت الجيران للحصول على حلوى ما بعد الفطور.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، توثق صوراً لطقس قديم، صار يتجدد في منطقة الفضل، يُذكر الناس بطقوس رمضان البغدادية، وسط فرحة الأطفال وهم يتجولون رفقة تلك الفرقة البغدادية مرددين ألحان وكلمات أغنية "ماجينا" بانتظار كيس "تحله" صاحبة البيت لتعطيهم ما تجود بهِ، حتى تكمل الشطر الثاني من مقدمة الأغنية الشعبية "حلي الجيس وانطينا".

و(ماجينا) كلمة أوردية من مقطعين: ماج وأصلها (ماك)، و(اينا)، حيث أن كلمة (ماك) تعني التصالح والغفران، و(اينا) معناها أهل المحلة أو المنطقة الواحدة، فيكون معناها "تصالح أهل الحي والمنطقة وتغافرهم".