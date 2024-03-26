2024-03-26 01:24:09 - المصدر: منصة إيشان

ما إن بدأ العد التنازلي لانتهاء عمر حكومة محمد شياع السوداني، حتى كثر الحديث عن إجراء الانتخابات المبكرة، التي قد تحصل “إرضاءً” للتيار الصدري المنسحب من العملية السياسية، وفقاً لما يقرأه مختصون بالشأن السياسي. حديث الانتخابات المبكرة، لم يحصل إلا بعد “تشظي” ائتلاف إدارة الدولة، الذي شهد هزّتين سياسيتين، الأولى، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من […]

ظهرت المقالة الانتخابات المبكرة.. “فخ” جديد للصدريين أم نهاية “حتمية” لحكومة السوداني؟ أولاً على Eishan.