التواصل الحكومي يقدم سلات رمضانية إلى طلبة جامعات الاقسام الداخلية ببغداد

2024-03-26 02:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاطلق فريق التواصل الالكتروني الحكومي التابع لمكتب رئيس الوزراء حملة لتوزيع السلال الغذائية لطلبة الاقسام الداخلية في مختلف جامعات العاصمة، حيث بدات من مجمع السلام التابع لجامعة بغداد .وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فريق التواصل الحكومي وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني انطلق بحملة الى الاقسام الداخلية لتوزيع السلة الرمضانية على الطلبة "، مبينا ان "اليوم الاول من الحملة يتضمن شمول جميع طلبة الاقسام الداخلية الموجودة في بغداد".واضاف، "التقينا بالطلبة واستمعنا لبعض طلباتهم وكذلك الادارة القائمة على الاقسام الداخلية".من جهته، ذكر مدير الاقسام الداخلية في جامعة بغداد محمد بهجت، "نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء على المبادرة المتعلقة بتوزيع سلة غذائية الى الطلبة من الاقسام الداخلية بجامعة بغداد "، مبينا ان "هذه السلة مقدمة من جمعية الهلال الاحمر بواقع 200 سلة غذائية بمجمع السلام الطلابي تم توزيعها بشكل مباشر من قبل اللجنة المشرفة ".بدوره، قال مدير فرع بغداد للهلال الاحمر نبيل نافع، أنه "ضمن برنامج المساعدات الرمضانية المقدمة من جمعية الهلال الاحمر خلال الشهر الفضيل ارتأينا هذه السنة أن نقدم جزء من مساعداتنا الى طلبة الاقسام الداخلية في جامعات بغداد والمستنصرية والتكنلوجية"، مؤكدا انه تم توزيع السلات بالتنسيق مع مديرية الاقسام الداخلية في مجمع السلام التابع لجامعة بغداد "، مؤكدا انه "تم توزيع 200 سلة غذائية بعدها ستتبعها سلات غذائية اضافية للمجمعات الاخرى لاسيما في جامعتي المستنصرية والتكنلوجية".