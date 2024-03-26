السيد الحكيم يدعو بن سلمان لأن يكون للسعودية دور في النهضة العمرانية بالعراق

2024-03-26 03:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلال زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية ، التقينا ولي العهد في المملكة العربية الشقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأكدنا أهمية إدامة الانفتاح السياسي والاقتصادي للعراق على محيطه العربي والإسلامي .

شددنا وسموه على تعزيز المشتركات بين دول المنطقة، وبيّنا لسموه أن استقرار العراق انعكس إيجابا على أمن وسلامة المنطقة، ودعونا لاستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال الاعمار والتنمية، وأن يكون للملكة دور في النهضة العمرانية التي يشهدها العراق.

عن أزمة غزة دعونا إلى استثمار قرار مجلس الأمن لإيقاف الحرب والشروع بإغاثة النازحين، وإعمار القطاع.

اكدنا ايضا اهمية ادامة الحوار بين فرقاء المنطقة وأكدنا رغبة العراق بإنهاء مهام التحالف الدولي لمكافحة داعش، وقلنا أن العراق يسعى للانتقال إلى علاقة بينية مع بعض دوله أساسها المصالح المشتركة واحترام سيادة البلاد.

دعونا أيضا لتبادل التجارب في مواجهة التحديات كتحديات المناخ والأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وإلى حوار على المستوى الاجتماعي والديني لإيجاد رؤية مشتركة للمواجهة، وتمنيا للملكة العربية السعودية مزيدا من التألق والازدهار .

