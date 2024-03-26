السيد الحكيم يدعو لأن يكون للسعودية دور في النهضة العمرانية بالعراق

2024-03-26 03:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أهمية إدامة الانفتاح السياسي والاقتصادي للعراق على محيطه العربي والإسلامي، فيما دعا لأن يكون للسعودية دور في النهضة العمرانية بالعراق.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "خلال زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية ، التقينا ولي العهد في المملكة العربية الشقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأكدنا أهمية إدامة الانفتاح السياسي والاقتصادي للعراق على محيطه العربي والإسلامي ."وأضاف: "شددنا وسموه على تعزيز المشتركات بين دول المنطقة"، مبينا أن "استقرار العراق انعكس إيجابا على أمن وسلامة المنطقة، ودعونا لاستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال الاعمار والتنمية، وأن يكون للمملكة دور في النهضة العمرانية التي يشهدها العراق".عن أزمة غزة دعا السيد الحكيم إلى "استثمار قرار مجلس الأمن لإيقاف الحرب والشروع بإغاثة النازحين، وإعمار القطاع".واكد "اهمية ادامة الحوار بين فرقاء المنطقة "، مشددا على "رغبة العراق بإنهاء مهام التحالف الدولي لمكافحة داعش".واشار الى أن "العراق يسعى للانتقال إلى علاقة بينية مع بعض دوله أساسها المصالح المشتركة واحترام سيادة البلاد".ودعا أيضا لتبادل التجارب في مواجهة التحديات كتحديات المناخ والأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وإلى حوار على المستوى الاجتماعي والديني لإيجاد رؤية مشتركة للمواجهة، وتمنيا للملكة العربية السعودية مزيدا من التألق والازدهار .