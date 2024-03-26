مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة الأربعاء

2024-03-26 03:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول أعمال جلسة غداً الأربعاء.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جدول أعمال الجلسة ستتضمن تقرير ومناقشة أربعة مشاريع قوانين"، مبينة أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم غد الأربعاء".أدناه جدول أعمال الجلسة: