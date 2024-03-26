2024-03-26 03:24:08 - المصدر: منصة إيشان

التقى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، لبحث مجمّل المواضيع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة. وذكر بيان لمكتب الحكيم، أن “الأخير وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية التقى ولي العهد في المملكة العربية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي […]

ظهرت المقالة ولي العهد السعودي يستقبل الحكيم والأخير يتمنى للسعودية “التقدم والازدهار” أولاً على Eishan.