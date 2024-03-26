2024-03-26 05:36:09 - المصدر: منصة إيشان

خلال نقلها خبر استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، “تحاشت” وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تسمية الحكيم بصفته الرسمية المعروفة بـ”السيد عمار الحكيم”. وبدلاً من مفردة “السيد”، قالت الوكالة وفق خبرها المنشور، بتاريخ الـ26 من شهر آذار الجاري، أن “صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان استقبل في جدة […]

ظهرت المقالة وكالة الأنباء السعودية “تتحاشى” وصف عمار الحكيم بـ”السيد” وتستبدلها بـ”الأستاذ” أولاً على Eishan.