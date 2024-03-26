مجلس البصرة يصوت على 14 لجنة من أصل 20 ويستحدث قضاء "أم قصر"

2024-03-26 08:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة البصرة، على 14 لجنة من أصل 20 لجنة من لجانه فيما قرر تحويل ناحية "أم قصر" إلى قضاء في جلسة عقدها ليل الاثنين على الثلاثاء.

وبهذا الصدد عقد رئيس مجلس المحافظة خلف البدران مؤتمرا صحفيا بعد بعد الجلسة قال فيها إنه "تم التصويت على 14 لجنة رئيسية ورحلت 7 لجان أخرى الى الجلسة القادمة".

وأضاف أنه "ما كان هناك أي خلل او تقاطعات وهذا شيء إيجابي يحسب لمجلس محافظة البصرة".

من جهته ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان " مجلس محافظة البصرة صوت على 14 لجنة من اصل 20 لجنة داخل المجلس، ذهبت معظمها لاعضاء تحالف (تصميم)"، لافتا إلى ان "الجلسة شهدت انسحاب 3 أعضاء من تحالف (نبني) بسبب عدم التوافق على تسمية رئاسات اللجان معهم".

وبين مراسلنا، ان " اللجان التي لم يتم التصويت عليها وتقرر تأجيلها للجلسات المقبلة هي: (القانونية /النفط /الزراعة/حقوق الإنسان/ الثقافة والإعلام / الصحة)".

وتابع،" أما اللجان التي تم التصويت عليها هي: (لجنة العمل / لجنة الخدمات /

لجنة النقل / لجنة الشباب والرياضة / لجنة التخطيط /لجنة السكن /اللجنة الدينية /

لجنة النزاهة /اللجنة الامنية /لجنة الاستثمار /لجنة التطوير /لجنة الصناعة /لجنة التربية) ".

ولفت مراسلنا، إلى ان" المجلس صوت كذلك بالإجماع على تحويل ناحية ام قصر أقصى جنوبي البصرة الى صفة (قضاء) ".

وهو ما أكده رئيس المجلس خلف البدران في المؤتمر حيث قال "تم التصويت وبالإجماع على تحويل ناحية ام قصر الى قضاء حسب الطلب المقدم من محافظ البصرة".