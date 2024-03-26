وزير الصحة يؤكد مضاعفة الجهود لمحاربة آفة المخدرات

2024-03-26 08:12:01 - المصدر: واع

بغداد –واع

أكد وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، مضاعفة الجهود لمحاربة آفة المخدرات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "وزير الصحة رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ترأس اجتماع الجلسة(29) للهيئة مساء أمس الاثنين بحضور أعضاء من لجنة المخدرات النيابية وأعضاء الهيئة ممثلي الوزارات والجهات الأمنية وباقي الجهات الساندة الأخرى"، لافتا الى أن "الاجتماع ناقش توصيات ورشة العمل الخاصة بوضع ضوابط فحص المخدرات ومناقشتها واليه تنفيذ تلك التوصيات، فيما صوت على عدد منها".

وشدد الحسناوي خلال الاجتماع على "أهمية مواصلة اجتماعات الهيئة ومناقشة التوصيات الأخرى وعرض تقارير اللجان المشتركة واكمال التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر العلمي السنوي الثاني بمشاركة واسعة محلية وعربية ودولية".

وأشاد وزير الصحة "بجهود جميع أعضاء الهيئة من قبل كافة الوزارات والدوائر المعنية"، مؤكدا على "مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الآفة وحجم التحدي الكبير لضمان سلامة المجتمع".