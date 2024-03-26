الذهب حبيس نطاق ضيق والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية

2024-03-26 08:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق، يوم الثلاثاء ،مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2170.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2171.20 دولارا للأوقية.

وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة في فبراير شباط، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولارات، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولارات.