اصابة شخص بحادث تصادم دراجة نارية بعجلة لاذت بالفرار بقضاء الناصرية

2024-03-26

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة شخص إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وعجلة لاذت بالفرار في مدينة الناصرية . وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية، ان حادثاً وقع على الطريق العام بقضاء الناصرية منطقة سومر لدراجة نارية فقد سائقها الوعي اثر الحادث يبلغ...

