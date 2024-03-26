2024-03-26 08:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأغلق الكرواتي (لوكا مودريتش) نجم فريق ريال مدريد الباب أمام عروض الأندية السعودية، فيما يفاضل بين طريقين بعدما استقر على الرحيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو.وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بختام الموسم الحالي، ويبدو أن الكرواتي المخضرم لن يجدد تعاقده.وحسب تقارير صحفية سابقة، فإن صاحب الـ38 عاماً محبط من قلة مشاركاته مع الفريق الملكي هذا الموسم، بعدما حصل على وعد من إدارة النادي عند تجديد العقد الموسم الماضي بأنه سيظل لاعباً أساسياً.وشارك مودريتش في 33 مباراة مع ريال مدريد بكل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، منها 17 مباراة فقط كأساسي.وذكرت صحيفة (ذا أثليتيك) الموثوقة أن مودريتش بصدد إنهاء مسيرة أسطورية مع ريال مدريد بعد 13 عاماً، إلا أنه يستبعد خيار الاعتزال.وأضافت أن مودريتش لا يفضل الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، علماً بأنه رفض عروضاً سعودية سابقة في آخر فترتي انتقالات.وأوضحت أن النجم الكرواتي يفاضل بين الانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر، أو اللعب في الدوري الأمريكي.وحسب الصحيفة، يهدف مودريتش من هذه الخطوة إلى أن يكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026.المصدر : كورة