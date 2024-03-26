لنيل المركز الخامس .. منتخب شباب العراق يلاقي الاولمبي الاردني اليوم

2024-03-26 09:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي منتخب شباب العراق دون 20 عاماً، اليوم الثلاثاء، منتخب الأردن الأولمبي لتحديد الفائز بالمركزين الخامس والسادس في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لمنتخبات دون 23 عاماً.

وتجري المباراة في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الاحساء السعودية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد، اليوم الثلاثاء.

واجرى لاعبو منتخب شباب العراق دون 20 عاماً اخر وحدة تدريبية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الاثنين تحضيراً للقاء اليوم أمام منتخب الأردن الأولمبي .

وتمكن المنتخب العراقي للشباب من تحقيق الفوز على منتخب الإمارات الأولمبي في مباراة تحديد المراكز ، السبت الماضي ، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان منتخب شباب العراق أخفق في بلوغ نصف نهائي البطولة بعد خسارته أمام منتخب أستراليا 1 - 2 في انطلاق البطولة.

وانطلقت بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024 في مدينة الإحساء السعودية يوم 20 آذار الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي، العراق، والسعودية، والأردن، والإمارات من منطقة غرب آسيا بالبطولة، في حين وجه اتحاد غرب آسيا دعوات لعدد من المنتخبات الخارجية عن المنطقة للمشاركة كضيوف في البطولة أبرزها، مصر، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وأستراليا.