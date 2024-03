القارئ احمد الركابي من ذي قار يفوز بالمركز الأول في مسابقة العميد الدولية لقراءة القرآن الكريم

2024-03-26 09:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حصد قارئ القران احمد جمال الركابي من محافظة ذي قار المركز الاول في مسابقة العميد لتلاوة القران الكريم والتي إقامتها العتبة العباسية المقدسة في كربلاء. ونظمت العتبة العباسية المسابقة التلفزيونية هذه بمشاركة أكثر من 2500 مرشح، تم اختيار 31 مرشح من فئة الكبار و 10مرشحين دون سن...

