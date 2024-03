محافظ ذي قار: الخميس المقبل سيتم بحث ملف استثناء العقود مع رئيس الوزراء

2024-03-26 09:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي أنه سيبحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الخميس المقبل، موضوع استثناء العقود في ذي قار من الإجراءات الخاصة بالتعيين وكذلك مناقشة تحويل الإجراء اليوميين في الدوائر لعقود وفق قرار 315 لتحقيق استقرار اداري في الدوائر. وأكد الابراهيمي في لقاء...

