أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات بتراجع المعروض

2024-03-26 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تتجه أسعار النفط نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، بعد أن زادت بأكثر من دولار عند التسوية أمس الاثنين وسط توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية والهجمات على المصافي الروسية.

وارتفع خام برنت 23 سنتاً إلى 86.98 دولاراً للبرميل فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 28 سنتاً إلى 82.23 دولاراً.

وأغلق الخامان على ارتفاع بمقدار 1.32 دولار عند التسوية في جلسة التداول السابقة.

وطلبت روسيا من شركات النفط التابعة لها خفض الإنتاج لتحقيق هدف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهو تسعة ملايين برميل يوميا.

المصدر: العربية