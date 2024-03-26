اليوم .. منتخبنا الوطني يلاقي الفلبين بطموح تجديد الفوز

2024-03-26 10:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيحل منتخبنا الوطني عند الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ضيفاً على نظيره الفلبيني في مانيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"منتخب أسود الرافدين يسعى مع المهاجم العائد من الإيقاف أيمن حسين إلى تحسين الصورة الباهتة التي ظهر عليها في مباراته الأولى أمام الفلبين، رغم الفوز بهدف متأخر لمهند علي في البصرة".وأضاف أن "منتخبنا الوطني يسعى لحسم نقاط المباراة الثلاث والتغلب على تحدي أرضية الملعب الصناعية واللعب خارج الديار لتعزيز صدارة المجموعة والتأهل للدور التالي من التصفيات، على الجانب الآخر يسعى المنتخب الفلبيني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتحقيق فوزه الأول بالدور التالي من التصفيات ليصعد للنقطة الرابعة".ويمتلك منتخبنا الوطني في جعبته (9) نقاط من تفوقه في ثلاث مباريات، ما يعني أن فوزه في مباراة اليوم سيؤهله الى الدور المقبل، ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت ذاته تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً أن آسيا تتمثل بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.