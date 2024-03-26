2024-03-26 10:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إنكليزي، بأن ليفربول سيفتح الباب أمام رحيل ثلاثة من لاعبي الفريق، في نهاية الموسم الحالي.وبحسب شبكة (فوتبول إنسايدر) الإنكليزية، فإن ليفربول مستعد للسماح لكل من (جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وأدريان) بالمغادرة في نهاية هذا الموسم والذين ستنتهي عقودهم مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ولن يتم التجديد لهم.وشارك ماتيب في (14) مباراة هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة خلال الفوز على فولهام، في كانون الأول الماضي، سيغيب على أثرها حتى نهاية الموسم الجاري.في حين تعافى (تياجو ألكانتارا) من إصابة طويلة الأمد، ليعود إلى الملاعب خلال مواجهة آرسنال الشهر الماضي، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة قد تؤدي إلى غيابه حتى نهاية هذا الموسم أيضًا.أما بالنسبة لحارس المرمى أدريان، فلم يعد الفريق في حاجة إلى جهوده، حيث شارك في مباراتين فقط منذ موسم(2020-2021) ولم يلعب أي مباراة هذا الموسم.المصدر: كورة