2024-03-26 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي أن ملف تطوير الاهوار والنهوض بواقعها من أولويات الحكومة المحلية الحالية وأشار الابراهيمي في لقاء له مع قناة العهد تابعته شبكة أخبار الناصرية أن هنالك تخصيصات مالية رصدت الاهوار للنهوض بواقعها السياحي، لافتا إلى أن المحافظة تحضى بدعم رئيس الوزراء محمد...

The post محافظ ذي قار: الاهوار بحاجة لتدخل حكومي ومفاوضات مع دول المنبع appeared first on شبكة اخبار الناصرية.