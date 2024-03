2024-03-26 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة الطاقة اليوم القاء القبض على متهم بتهريب النفط وضبط عجلة نوع ” شاحنة ” في محافظة ذي قار . وقالت المديرية في بيان تلقت شبكة أخبار الناصرية نسخه منه، انه وحسب توجيهات الوزارة بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، القت مفارز سيطرة شرطة الطاقة في...

