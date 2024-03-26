2024-03-26 10:24:10 - المصدر: منصة إيشان

يحل منتخبنا الوطني عند الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ضيفاً على نظيره الفلبيني في مانيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027. ويسعى منتخب أسود الرافدين مع المهاجم العائد من الإيقاف أيمن حسين إلى تحسين الصورة الباهتة التي ظهر عليها في مباراته الأولى أمام الفلبين، رغم الفوز […]

ظهرت المقالة أسود الرافدين اليوم أمام حسم التأهل للدور المقبل من تصفيات مونديال العالم أولاً على Eishan.