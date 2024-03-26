2024-03-26 10:24:10 - المصدر: منصة إيشان

توقعت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، اليوم الثلاثاء، وصول جداول موازنة العام الحالي إلى البرلمان قبل عطلة عيد الفطر. وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح لجريدة “الصباح”، تتابعتته منصة “إيشان”، إن “جداول موازنة 2024 لم تصل إلى الآن من الحكومة على الرغم من أننا في شهر آذار وكان يفترض أن ترسلها الحكومة قبل نهاية العام […]

ظهرت المقالة المالية النيابية: البرلمان سيستلم موازنة 2024 قبل عيد الفطر أولاً على Eishan.