رغم توجيه السوداني.. المصارف الحكومية تمضي باعتماد "النسبة الثابتة" على القروض

2024-03-26 11:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الثلاثاء، ان أغلب المصارف الحكومية مازالت تعتمد اسلوب الفائدة الثابتة على السلف والقروض على الرغم من توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بإعادة احتساب الفوائد المصرفية.

وأبلغ المصدر وكالة ،شفق نيوز، ان "اغلب المصارف تضع الفائدة الثابتة وليست التناقصية على القروض والسلف مما تودي الى ارهاق المواطنين خلال التسديد"، مشيرا الى ان "على الجهات المعنية في الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي واللجنة المالية النيابية مطالبة المصارف الحكومية بضرورة الإعلان والترويج عن النسب التناقصية للسلف والقروض التي تمنحها حتى يتمكن المواطن والموظف والمتقاعد من معرفة فائدة كل سلفة أو قرض".

هذا وقد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المصارف الحكومية باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف.

وبحسب مصدر حكومي؛ أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإعادة احتساب الفوائد المصرفية على القروض والسلف ولكافة فئات المجتمع وبضمنها الفئات ذات الدخل المحدود من خلال خطة ورؤية تخفف من كاهل المواطن وتعزز الشمول المالي فقد تم احتساب أسلوب الفائدة المتناقصة البسيطة بدلا من الفائدة الثابتة والتي كانت مطبقة سابقا.

واضاف انه بناء على ذلك فإن المصارف الحكومية كافة قد اعتمدت الأسلوب الجديد في احتساب الفائدة المصرفية لتلك القروض والسلف لضمان الانسيابية الإيجابية في الأداء المصرفي.