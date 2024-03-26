الدراجي: العراق سيوقع مع الشركات الصينية لتنفيذ مدينة الصدر الجديدة

2024-03-26 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد المستشار الفني لرئيس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، أن العراق سيوقع مع الشركات الصينية لتنفيذ مدينة الصدر الجديدة. وقال الدراجي، إن المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة، تجري خلال وقت قصير، بعد ان كان المجسر في السابق يستغرق 7 سنوات لتنفيذه، مشيرا الى أن الشركات الصينية طلبت تمديدا لتقديم العطاءات النهائية وستغلق خلال أسبوعين من الآن. وأكد أن امانة بغداد حددت قائمة مصغرة تضم 5 شركات كبرى من الصين لتنفيذ مدينة الصدر الجديدة، موضحا أنه خلال الشهرين المقبلين سنبدأ الشروع بتنفيذ مدينة الصدر الجديدة. وذكر الدراجي، إن الحكومة ستقوم بتعويض المتجاوزين على الأراضي ونقلهم الى مناطق أخرى.