النقل: تخفيض أسعار الرحلات الجوية مع حلول عيد الفطر

2024-03-26 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تستعد وزارة النقل لإطلاق موسم تخفيض أسعار الرحلات الجوية على متن الناقل الوطني، مع حلول موسم الربيع، بينما تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لإصلاح 20 محركا لطائرات الخطوط الجوية، ضمن خطتها لإعادة جميع الطائرات المتوقفة إلى العمل خلال العام الحالي . وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالوزارة ميثم الصافي في حديث لـ الصباح تابعته الاقتصاد نيوز، أن موسم تخفيض أسعار الرحلات الجوية للناقل الوطني سينطلق مع حلول عيد الفطر المبارك، وموسم فصل الربيع، ويشمل جميع الرحلات الجوية الخارجية ومختلف الوجهات العربية والأوروبية والإقليمية، لافتا إلى أن الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي تشهد انسيابية عالية ولم يتم تسجيل أي تأخير في مواعيد الرحلات خلال هذا الشهر برغم سوء الطقس. وأضاف أن الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لإصلاح 20 محركا لطائرات الناقل الوطني، كي تتمكن من تركيبها على الطائرات المتوقفة وإعادتها إلى العمل، مشيرا إلى أن الوزارة أعادت 7 طائرات متوقفة إلى الخدمة، وتعمل أيضا على إعادة تشغيل ما لا يقل عن 10 طائرات أخرى ضمن خطتها لإعادة جميع الطائرات المتوقفة خلال العام الحالي . وبين الصافي أن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعادة الطائرات الجاثمة إلى الخدمة، ينسجم مع التوجيهات الحكومية، وهو من ضمن أولويات خطة الوزارة للعام الحالي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحقيق زيادة معدل تنفيذ الرحلات ونقل المسافرين، وبالتالي تعظيم الواردات المالية للخطوط الجوية العراقية.