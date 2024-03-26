البنك المركزي: انخفاض التضخم الى 4٪

2024-03-26 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البنك المركزي العراقي، ان العمليات المصرفية الخارجية تسير بانسيابية تامة، مشيرا الى أن التضخم انخفض الى 4٪. وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار خلف، إن تحويلات المصارف العراقية الخارجية قفزت بنسبة 300 خلال عام، لترتفع من أقل من 50 مليون دولار يومياً في بداية 2023 إلى أكثر من 200 مليون حالياً. وأشار خلف إلى أن ذلك يعكس استجابة المركزي لطلبات التجار والمواطنين العراقيين الذين يحتاجون العملات الأجنبية لتسوية معاملاتهم الخارجية. تقدر احتياطات البنك المركزي العراقي بأكثر من 100 مليار دولار أميركي، بحسب خلف، متوقعاً زيادة الاحتياطي خلال العام الجاري. نائب المحافظ أضاف أن العقوبات الأميركية التي طالت بعض البنوك العراقية ومنعتها من استخدام نظام سويفت، لم تؤثر على عمليات التحويل الخارجي أو سعر صرف الدينار، لأن الحظر لم يشمل جميع المصارف، وبالتالي فإن العمليات المصرفية الخارجية تسير بانسيابية تامة عبر البنوك التي لم يطلها الحظر. وأكد حمد أن التضخم انخفض الى 4٪ من 7٪، موضحا ان الدين الداخلي ارتفع من 69 تريليون دينار الى 73 تريليون دينار بعد قيام وزارة المالية بإصدار سندات الى الجمهور والمصارف.