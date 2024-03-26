لا مخاطر من الموجات.. "سيول آذار" تنعش ديالى وأزمة الصيف بحكم المنتهية

2024-03-26 11:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت دائرة الموارد المائية بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، أن سيول الشهر الجاري افرزت 3 ايجابيات في المحافظة، فيما اشارت الى أن الفراغ الخزني قادر على استيعاب جمع الموجات دون مخاطر.

وقال مدير موارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "غزارة الامطار تركزت في 9 قواطع بديالى وبمعدلات جيدة جدا ادت الى بروز سيول جارفة اسهمت في تغذية خزين السدود ومنها حمرين بكميات جيدة من المياه" لافتا الى ان "الفراغ الخزني قادر على استيعاب جميع الموجات دون اي مخاطر بالوقت الحالي".

واضاف، أن "امطار اذار الجاري وفرت الرية الثالثة للخطة الشتوية للموسم الشتوي والتي تصل الى اكثر من 150 الف دونم بالاضافة الى انها دفعتنا الى تقليل اطلاقات المياه من السدود الرئيسية للحفاظ على الخزين المائي الذي وفر كميات جيدة ستؤمن الاحتياجات في الصيف المقبل سواء للشرب او لسقي اكثر من 140 الف من البساتين الزراعية".

واشار الى ان" سدود الوند ومندلي وقزانية ممتلئ حاليا والسيول تتدفق صوب سدي العظيم وحمرين بشكل انسيابي دون اي تعقيدات وهناك متابعة مباشرة من اجل دفع كل المياه صوب السدود الرئيسية".

وامس الاثنين، اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، عودة تدفق السيول في 6 وديان شرق العراق بعد موجة امطار غزيرة استمرت 5 ساعات.

وقال مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "موجة امطار غزيرة استمرت قرابة 5 ساعات ضربت الشريط الحدودي العراقي- الإيراني هي الأكبر من نوعها ما أدى الى اندفاع سيول جارفة في 6 وديان حدودية بالوقت الحالي منذ ساعات الفجر الاولى".

وأضاف الخزاعي، ان "قوة تدفق السيول ضمن نطاق السيطرة ولا توجد اي مخاطر في غرق 20 من القرى الحدودية القريبة من مسارات الوديان"، مؤكدا ان "خلية الازمة الحكومية تراقب الوضع عن كثب بالوقت الحالي وستتخذ اي قرارات في حال حصول اي تطورات".

واشار الى ان "الطرق الحدودية بين ديالى وواسط لا تزال مفتوحة دون اي قطوعات بالوقت الحالي".