يارالله يصل قاطع عمليات الأنبار على رأس وفد أمني

2024-03-26 11:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، ان رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله وصل على رأس وفد أمني إلى قاطع عمليات الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وصل صباح اليوم، إلى قاطع عمليات الانبار برفقة معاوني رئيس أركان الجيش (العمليات، الميرة) وقائد القوات البرية".

وأضافت ان "ذلك جاء للاطلاع على الوضع الأمني".