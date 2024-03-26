النقل تعلن عن خطة لصيانة المرائب وفق طراز متطور

2024-03-26 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

أحصت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عدد المرائب في عموم البلاد، فيما كشفت عن خطة لصيانة المرائب وفق طراز متطور جداً.

وقال مدير عام الشركة أحمد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تعنى بإدارة وتنظيم عمل مركبات الأجرة (التاكسي والباصات الصغيرة والكبيرة)، وتنتشر مرائبها في أنحاء العراق"، مبيناً أن "هناك أكثر من 217 مرأباً في عموم العراق من بينها أكثر من 18 مرأباً موحداً، يرتبط بأكثر من محافظة مثل مرأب العلاوي في بغداد ومرأب النهضة".

وأضاف أن "عمل الشركة العامة لإدارة النقل خاص هي عملية تنظيم هذه المرائب والتي تحتوي على الخدمات للسائقين وكذلك المواطنون منها خدمات صحية والخدمات اللوجستية والأمنية، وكذلك إيواء لوقوف السيارات لغرض انطلاقها الى الأماكن المتوجهة إليها".

وتابع الموسوي، أن "قانون الشركة العامة لإدارة النقل الخاص المرقم 127 لعام 1994 ألزم أمانة بغداد، وكذلك الدوائر البلدية في المحافظات بتهيئة وتوفير قطع أراض لغرض إنشاء المرأب عليها، إلا أنه منذ العام 2003 لغاية الآن لم تخصص أي قطعة أرض من أي بلدية في بغداد أو المحافظات، مما أثر سلباً على أداءنا وعدم التوسع في إنشاء مرائب أخرى".

وأوضح أن "المرائب الحالية شملتها صيانات كثيرة وتطوير في البناء وبعملية التكنولوجيا، حيث يتم سنوياً وضع خطة لصيانة جميع المرائب باعتبارها قديمة ومتهالكة، لذلك وضعنا خطة بعملية الصيانة وتمت إحالة بعض المرائب الى التشغيل المشترك، أي إعطاء بعض المرائب منها كراج البصرة الموحد، وكذلك كراج النجف الجنوبي وبعض الكراجات الأخرى الى مستثمرين لإعمارها وفق طرازات حديثة وبالمستوى الموجود في البلدان المجاورة"، لافتاً إلى أن "عملية التشغيل المشتركة نجحت كثيراً وأصبح لدينا كراجات ذات طراز متطور جداً".